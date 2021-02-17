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17.02.2021 06:16
Рубрика: Спорт

Сорокин сыграл первый матч на ноль в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер клуба "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин впервые в карьере сыграл на ноль в матче НХЛ, добившись первой победы.
Фото: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Дебют в НХЛ у Сорокина получился не слишком удачным. Скомканная подготовка к сезону и блистательная игра на старте Семена Варламова вынудили тренеров "островитян" сделать ставку на более опытного голкипера. Сорокин сыграл в нескольких матчах, но команда в них уступила, в результате чего олимпийский чемпион 2018 года плотно осел в запасе.

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Минувшей ночью Сорокин вышел в стартовом составе на матч против "Баффало" и наконец-то смог проявить себя. Отразив все 20 бросков он помог команде победить 3:0. В составе победителей отличились Андерс Ли, оформивший дубль, и Жан-Габриэль Пажо.

В другом матче "Нью-Йорк Рейнджерс" без травмированного Артемия Панарина проиграл "Нью-Джерси" - 2:5. В составе проигравших гол на счету Павла Бучневича. Вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 36.

У победителей последний гол в матче на счету российского форварда Егора Мальцева, проводившего всего второй матч в НХЛ.

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