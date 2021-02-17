Постановление правительства Ульяновской области от 15 февраля 2021 года № 37-П "О прожиточном минимуме в Ульяновской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульяновской области на 2021 год в следующих размерах:

в расчёте на душу населения - 10642 рубля;

для трудоспособного населения - 11417 рублей;

для пенсионеров - 9247 рублей;

для детей - 10917 рублей.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоот­ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин







