В Германии призвали выставить США счет из-за "Северного потока-2"

Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2" в российских водах. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии параллельно трассе существующего газопровода "Северный поток". Фото: Томас Ойгстер/ РИА Новости

В немецком бундестаге заявили о миллиардных претензиях к США из-за задержки запуска газопровода "Северный поток - 2".

Из-за противодействия США строительство газопровода затянулось, а расплачиваются за это немецкие потребители, вынужденные переплачивать за газ, считает депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре.

"Переговоры с США начались, это было ожидаемо. Германия должна ясно заявить, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление", - заявил Котре, которого цитируют РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идет о нескольких миллиардах евро, и, по его мнению, этот счет нужно выставить американцам.

Ранее, о начале переговоров США и Германии о будущем "Северного потока - 2", сообщило американское издание The Wall Street Journal. По информации WSJ США рассматривают возможность введения американских санкций против компаний, участвующих в проекте, а также обсуждают готовность Германии ввести мораторий на достройку газопровода.