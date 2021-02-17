В Южной Корее зафиксировали рост новых случаев COVID-19

Самое большое более чем за месяц число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Республике Корея. Об этом сообщили представители национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

По данным на 16 февраля зарегистрирован 621 новый случай COVID-19. Это самое большое число заболевших с десятого января. Эксперты здравоохранения предполагают, что всплеск вызван нарушениями карантинных правил в период празднования Нового года по лунному календарю, пишет ТАСС.

На рост заболеваемости могло повлиять также смягчение правил социального дистанцирования с 15 февраля. Общее число заболевших с начала пандемии - 84 тысячи 946 человек. В больницах проходят лечение 8 тысяч 048 пациентов, из них 169 находятся в тяжелом или критическом состоянии.