В мадридском метро появится станция Конституции

В метро испанской столицы в скором времени появится станция Конституции 1978 года. Новое название станет вторым для станции Аточа-Ренфе, соединенной с центральным вокзалом Мадрида.

Официально церемония переименования пройдет 15 марта. Начиная с этого дня станция будет называться Аточа-Конституция 1978 года. Руководство подземки уже заказало новые вывески и новые карты метрополитена, на эти цели было выделено 45 тысяч евро.

Как заявил представитель правительства столичного региона Игнасио Агуадо, изменение названия - это "дань уважения роли Великой хартии вольностей как гаранта единства и равных прав для испанцев". По его словам, Конституция 1978 года объединяет всех испанцев, а станция Аточа-Ренфе - граждан вообще всех стран.

Как пишет газета El Mundo, за 102-летнюю историю мадридского метрополитена было переименовано всего 16 из существующих сегодня 249 станций. В последний раз такое происходило в 2018 году. Тогда станция Аточа стала называться Станцией искусства (Эстасьон дель арте), поскольку неподалеку от нее находятся три главных музея испанской столицы: Прадо, Музей королевы Софии и Галерея Тиссена-Борнемисы.