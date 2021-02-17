В Минздраве рассказали, где в медицине нужен искусственный интеллект

В первичном звене здравоохранения больше всего возможностей для применения искусственного интеллекта, считает замглавы Минздрава Павел Пугачев.

"Огромный резерв для внедрения искусственного интеллекта в первичном звене, поскольку это самый массовый сегмент в здравоохранении", - сказал он, выступая на Всероссийской научно-практической конференции.

При этом он подчеркнул, что умные технологии должны стать помощниками для врачей, а не полностью заменить их. Они позволят повысить качество и доступность медицинской помощи, в том числе в регионах - на территориях, расположенных вдали от крупных медицинских центров.

Также в дальнейшем искусственный интеллект сможет применяться в условиях домашнего стационара, помогая людям самостоятельно следить за своим здоровьем, отметил замминистра.

"Мы видим необходимость в создании таких инструментов, которые будут стимулировать граждан заботиться о себе и проявлять ответственность к своему здоровью, поскольку это всегда важно для эффективного лечения. Какой бы ни был хороший врач, результата не последует, если пациент не станет соблюдать его рекомендации", - заявил Пугачев.

Сервисы, мотивирующие пациентов следить за своим здоровьем, будут собраны в мобильном приложении "Мое здоровье".

Между тем, по словам руководителя Центра диагностики и телемедицинских технологий Сергея Морозова, широкое применение искусственный интеллект в ближайшем будущем получит в диагностике. Например, российские производители уже заявили о своей готовности представить умное оборудование, которое поможет врачам анализировать диагностические снимки пациентов и ставить более точные диагнозы. В числе таких устройств маммограф и электрокардиограф со встроенным искусственным интеллектом.

В то же время новые технологии становятся более доступны и массовому потребителю. "В ближайшем будущем искусственный интеллект будет в любом устройстве - и в телефоне, и в домашних весах, и в тонометре, приборе для измерения давления", - подытожил Морозов.