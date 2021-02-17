Новости

Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма 02:06
В Канаде выявлен первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса 01:45
В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством 01:25
"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов 01:10
"Прогресс МС-16" пристыкуется к МКС 00:53
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость 00:50
В Великобритании избежавшие карантина туристы оштрафованы на &10 000 00:48
В США семья погибла в пожаре, пытаясь согреть обесточенный дом камином 00:25
Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля 00:21
В США из-за непогоды отменены почти 2,8 тысячи авиарейсов 00:20
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции 16.02.2021
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.02.2021
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса 16.02.2021
Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли 16.02.2021
Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о добыче драгметаллов 16.02.2021
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 16.02.2021
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 16.02.2021
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 16.02.2021
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 16.02.2021
В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь 16.02.2021
Григорий Рапота награжден орденом Почета 16.02.2021
В московском метро из-за человека на путях остановлено движение поездов 16.02.2021
В Петербурге вскрыли группу, похищавшую средства маткапитала 16.02.2021
В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 16.02.2021
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 16.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 01:25
Рубрика: В мире

В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством

Текст: Максим Макарычев
Пустыня Невада. Фото: iStock Пустыня Невада. Фото: iStock
Пустыня Невада. Фото: iStock

В пустыне Невада криптовалютный магнат надеется воплотить в реальность свои мечты о футуристическом "умном городе". Для этого он просит власти штата позволить таким технологическим компаниям, как его, формировать все органы местного самоуправления на принадлежащих им землях, что предоставит им власть над всем, от школ до правоохранительных органов.

Фото: Александр Корольков/РГ
Участники Давосского форума усомнились в будущем криптовалют

Джеффри Бернс, генеральный директор компании Blockchains LLC из Невады, намерен построить город, в котором люди будут не только покупать товары и услуги за цифровую валюту, но и проводить все онлайн-операции - финансовые отчеты, медицинские записи и личные данные - в так называемом блокчейне, цифровой бухгалтерской книге, используемой в основном для регистрации транзакций с криптовалютой.

Как сообщает Associated Press, компания планирует начать строительство умного города к 2022 году в сельской местности округа Стори, расположенном в 19 километрах к востоку от Рино. Предполагается возвести 15 тысяч домов и три миллиона квадратных метров коммерческих и промышленных площадей. Ряд групп в США уже начали лоббировать подобные идеи на Капитолии и в правительствах штатах, продвигая идею создания сообщества, в котором люди могут изобретать новые способы использования цифровой технологии.

Вместе с тем, эта идея поднимает более глубокие проблемы, связанные с усилением контроля технологических компаний над повседневной жизнью американцев. Антимонопольные регуляторы и демократы в конгрессе заявляют, что технологические гиганты, такие как Facebook и Google, все больше контролируют рынки и ставят под угрозу конфиденциальность личной жизни людей.

Если законодатели Невады поддержат это предложение, технологические компании, которые размещаются на площади 200 квадратных километров в Неваде, обещают инвестиции в размере миллиарда долларов, что позволит создать полностью контролируемые ими органы государственного и административного управления.

В мире США

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях