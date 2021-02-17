В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством

В пустыне Невада криптовалютный магнат надеется воплотить в реальность свои мечты о футуристическом "умном городе". Для этого он просит власти штата позволить таким технологическим компаниям, как его, формировать все органы местного самоуправления на принадлежащих им землях, что предоставит им власть над всем, от школ до правоохранительных органов.

Джеффри Бернс, генеральный директор компании Blockchains LLC из Невады, намерен построить город, в котором люди будут не только покупать товары и услуги за цифровую валюту, но и проводить все онлайн-операции - финансовые отчеты, медицинские записи и личные данные - в так называемом блокчейне, цифровой бухгалтерской книге, используемой в основном для регистрации транзакций с криптовалютой.

Как сообщает Associated Press, компания планирует начать строительство умного города к 2022 году в сельской местности округа Стори, расположенном в 19 километрах к востоку от Рино. Предполагается возвести 15 тысяч домов и три миллиона квадратных метров коммерческих и промышленных площадей. Ряд групп в США уже начали лоббировать подобные идеи на Капитолии и в правительствах штатах, продвигая идею создания сообщества, в котором люди могут изобретать новые способы использования цифровой технологии.

Вместе с тем, эта идея поднимает более глубокие проблемы, связанные с усилением контроля технологических компаний над повседневной жизнью американцев. Антимонопольные регуляторы и демократы в конгрессе заявляют, что технологические гиганты, такие как Facebook и Google, все больше контролируют рынки и ставят под угрозу конфиденциальность личной жизни людей.

Если законодатели Невады поддержат это предложение, технологические компании, которые размещаются на площади 200 квадратных километров в Неваде, обещают инвестиции в размере миллиарда долларов, что позволит создать полностью контролируемые ими органы государственного и административного управления.