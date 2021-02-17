В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая

Вакцинация от коронавируса в США станет общедоступной для основной части населения не раньше конца весны. Такое мнение высказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании CNN.

По словам специалиста, ранее он полагал, что вакцина станет широко доступной к концу апреля. "Я полагал, что к этому времени будут вакцинированы все приоритетные группы и обратиться за прививкой сможет уже каждый", - цитирует ТАСС. Такие оценки Фаучи основывались на предположении о том, что фирмы смогут предложить больше доз вакцины, однако на деле оказалось все иначе.

Пока в США вакцинация доступна для определенных групп населения. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в США двумя дозами вакцины привиты около 15 миллионов человек, еще около 39,7 миллиона прошли первую стадию вакцинации. В результате запас имеющейся на данный момент вакцины израсходован на 72%.