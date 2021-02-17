Новости

Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате 03:25
В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая 02:42
Британец получил 28 лет тюрьмы за желание отравить принца мороженым 02:33
Месси установил два рекорда в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" 02:32
Мбаппе подарил Хабибу футболку после матча Лиги чемпионов с "Барселоной" 02:28
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются 02:25
Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма 02:06
В Канаде выявлен первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса 01:45
В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством 01:25
"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов 01:10
"Прогресс МС-16" пристыкуется к МКС 00:53
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость 00:50
В Великобритании избежавшие карантина туристы оштрафованы на &10 000 00:48
В США семья погибла в пожаре, пытаясь согреть обесточенный дом камином 00:25
Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля 00:21
В США из-за непогоды отменены почти 2,8 тысячи авиарейсов 00:20
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции 16.02.2021
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.02.2021
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса 16.02.2021
Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли 16.02.2021
Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о добыче драгметаллов 16.02.2021
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 16.02.2021
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 16.02.2021
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 16.02.2021
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 16.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 02:42
Рубрика: В мире

В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая

Фото: AFP/Joseph Prezioso Фото: AFP/Joseph Prezioso
Фото: AFP/Joseph Prezioso

Вакцинация от коронавируса в США станет общедоступной для основной части населения не раньше конца весны. Такое мнение высказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании CNN.

Губернатор Нью-Йорка опроверг занижение данных по умершим от COVID-19

По словам специалиста, ранее он полагал, что вакцина станет широко доступной к концу апреля. "Я полагал, что к этому времени будут вакцинированы все приоритетные группы и обратиться за прививкой сможет уже каждый", - цитирует ТАСС. Такие оценки Фаучи основывались на предположении о том, что фирмы смогут предложить больше доз вакцины, однако на деле оказалось все иначе.

Пока в США вакцинация доступна для определенных групп населения. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в США двумя дозами вакцины привиты около 15 миллионов человек, еще около 39,7 миллиона прошли первую стадию вакцинации. В результате запас имеющейся на данный момент вакцины израсходован на 72%.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях