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17.02.2021 12:01
Рубрика: Власть

Володин: ГД в эту сессию завершит работу по реализации поправок к Конституции

Текст: Ксения Воронцова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что палата планирует в ходе весенней сессии максимально завершить работу по законодательной реализации поправок к Конституции.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Он напомнил, что осенью 2021 года пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. "Это нас обязывает к тому, чтобы мы максимально сосредоточились сейчас на работе и за это время рассмотрели законопроекты, которые ждут наши граждане", - сказал он на встрече президента с лидерами думских фракций.

Одним из основных вопросов повестки он назвал реализацию послания президента Федеральному собранию, от него зависит и повышение благосостояния граждан, и качество жизни, и экономика. По словам спикера Госдумы, в рамках этой работы осталось рассмотреть пять законопроектов, четыре из них уже приняты в первом чтении.

Еще одним приоритетом Володин назвал положения и нормы, которые принимаются для реализации поправок к Конституции. Принято 22 проектов, внесены изменения в 155 федеральных законов. "У нас еще пять законов на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан", - сказал Володин.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

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