Володин назвал Россию "последним островом свободы"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает Россию последним островом свободы, где сохранилось рабочее движение и коммунистическая партия, в отличие от США и Прибалтики.

"Демократия - это процедура, нормы и правила", - сказал он на заседании палаты в среду​​​.

Обращаясь к депутату от КПРФ Алексею Куринному, спикер добавил: "Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все. А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет".

Володин также напомнил, что на Украине нет свободных СМИ, а в Прибалтике запрещено коммунистическое движение.

"Россия - последний остров свободы", - резюмировал председатель ГД.