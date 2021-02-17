Вышел трейлер сериала Netflix "Затерянное королевство пиратов"

На своем YouTube-канале сервис Netflix представил трейлер многосерийного шоу "Затерянное королевство пиратов" (The Lost Pirate Kingdom).

Сериал позиционируется как документальный, но и игровых сцен в нем более чем с избытком - ролик выглядит очень маняще, увлекательно и познавательно: реконструкция боёв, сражений, преступного быта и всё такое.

Программа расскажет историю "золотого века" пиратства в Карибском море, внутренней "кухне" этого промысла, сосредоточится на "передовиках производства". Например - на Черной Бороде, разумеется.

Эксперты-историки происходящее компетентно прокомментируют.

Премьера - 15 марта.