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Вышел трейлер сериала Netflix "Затерянное королевство пиратов"

Новости
    17.02.2021, 13:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На своем YouTube-канале сервис Netflix представил трейлер многосерийного шоу "Затерянное королевство пиратов" (The Lost Pirate Kingdom).

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал позиционируется как документальный, но и игровых сцен в нем более чем с избытком - ролик выглядит очень маняще, увлекательно и познавательно: реконструкция боёв, сражений, преступного быта и всё такое.

Программа расскажет историю "золотого века" пиратства в Карибском море, внутренней "кухне" этого промысла, сосредоточится на "передовиках производства". Например - на Черной Бороде, разумеется.

Эксперты-историки происходящее компетентно прокомментируют.

Премьера - 15 марта.

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