Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения

Следственный комитет отправил в Генеральную прокуратуру оконченное расследование о том, как региональные министры спрятали 265 миллионов рублей от налоговиков. О его деталях "РГ" рассказали в СК.

В среду центральный аппарат Следственного комитета объявил о завершении расследования уголовного дела против группы граждан, бывших министров финансов и территориального развития Забайкальского края Марины Кирилловой и Виктора Паздникова, директора Фонда развития края Евгения Степанова, директора АО "Забайкальская топливно-энергетическая компания" Андрея Юдаева. На всех у этих граждан одна уголовная статья- 199.2 УК РФ -"сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов".

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы Юдаев при активной помощи Кирилловой, Паздникова и Степанова скрыл от взыскания с АО "Забайкальская топливно-энергетическая компания" задолженности перед налоговыми органами по уплате налогов и страховых взносов на 265 миллионов рублей. Сделано это было "путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием расчетного счета Фонда развития Забайкальского края".

В СК подчеркнули, что пока шло следствие, задолженность предприятия перед государством была погашена полностью, а на имущество обвиняемых наложен арест.

Если прокуратура согласится с аргументами следствия, дело бывших министров уйдет в суд.