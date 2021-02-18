Указ главы Республики Адыгея от 17 февраля 2021 года № 25 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Программу по переобучению граждан Минтруд запустит в марте 16:10
Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта 16:09
Чехия выдала России главаря банды автоугонщиков из Волгограда 16:08
Видео: Учитель из Екатеринбурга ведет химию в мантии Хогвартса 16:07
В Подмосковье лжеюрист выманил у предпринимателя 17 миллионов рублей 15:56
На Сахалине спасли грейдериста, пропавшего во время метели два дня назад 15:56
Вице-мэр Челябинска задержан за взятку 15:50
Тедеско обратился к Промесу по поводу перехода в "Спартак" 15:45
Власти Латвии запретили въезд в страну журналисту Владимиру Соловьеву 15:40
Красноярскому экс-депутату и бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест 15:34
В Минтруде назвали условия для получения субсидии за найм работников 15:31
Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН для инфекционных заболеваний 15:21
ВЦИОМ: Большинство россиян хотят, чтобы их дети работали в науке 15:13
После пожара в общежитии МАИ за медпомощью обратились трое студентов 14:52
В Москве проведут профилактику Вечного огня 14:51
Медведев: Мягков щедро дарил свое душевное тепло людям 14:46
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Андрея Мягкова 14:40
Названы дата и место похорон Андрея Мягкова 14:39
Песков назвал интересной идею об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:38
Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек 14:30
Песков рассказал о развитии ситуации с приглашением Маска Путину 14:29
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному 14:23
Песков заявил об отсутствии аккаунтов Кремля в соцсетях 14:18
У двух жителей Тюменской области подтвердилась гаффская болезнь 14:15
Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18 февраля 2021 г.

Указ главы Республики Адыгея от 17 февраля 2021 года № 25 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 17 февраля 2021 г.
Опубликован 18 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, № 1, "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), февраль) следующие изменения:

1) в пункте 7 слова "21 февраля 2021 года" заменить словами "7 марта 2021 года";

2) подпункт 1 пункта 9 после слов "по 21 февраля 2021 года" дополнить словами ", с 22 февраля по 7 марта 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией