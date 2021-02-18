Указ главы Республики Адыгея от 17 февраля 2021 года № 25 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, № 1, "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), февраль) следующие изменения:

1) в пункте 7 слова "21 февраля 2021 года" заменить словами "7 марта 2021 года";

2) подпункт 1 пункта 9 после слов "по 21 февраля 2021 года" дополнить словами ", с 22 февраля по 7 марта 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







