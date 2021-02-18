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18.02.2021 12:20
Рубрика: Экономика

ЦБ решил не продлевать антикризисные послабления для банков

Текст: Игорь Зубков

Банк России считает, что банковская система готова к выходу из антикризисных послаблений в запланированный срок (1 июля). Взамен Банк России разрешит банкам частично распустить буфер по потребкредитам на ориентировочную сумму более 100 млрд рублей. Конкретный объем будет уточнен в ближайшие месяцы.

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Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России (на этот раз она проходит не в подмосковном Бору, а в режиме видеоконференции).

Частичный роспуск буфера (отмена надбавок к коэффициентам риска) не означает сигнал для бездумного наращивания необеспеченного кредитования, но должен облегчить банкам признание потерь в момент отменырегуляторных послаблений, сказала она. Если развитие потребкредитования будет сильно опережать рост доходов граждан, Банк России может уже в этом году снова увеличить надбавки по вновь выдаваемым кредитам, чтобы предотвратить новый перегрев на этом рынке.

Выбор в пользу роспуска буфера, а не продления послаблений - принципиальный момент, поскольку буферы накапливаются в благополучные периоды и распускаются в кризисы, и это не дает маскировать проблемы, подчеркнула Набиуллина.

Фото: gettyimages
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Регуляторные послабления, по ее оценке, позволили банкам сэкономить 1 трлн руб., что эквивалентно расширению кредитования на 10 трлн руб., сказала Набиуллина. Часть послаблений была отменена еще 30 сентября, до 1 июля банки должны в полном объеме сформировать резервы по реструктурированным кредитам. Всего с начала пандемии банки реструктурировали 10% кредитного портфеля, по 2-3% портфеля банкам предстоит признать потери и досоздать резервы, это посильно для сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала.

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