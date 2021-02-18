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18.02.2021,  
12:58
Текст:  Алексей Моисеев

Чем вооружены боевые вертолеты Ми-24В и Ми-35М ВВС Нигерии

Нигерийские военные продемонстрировали вооружение своих ударных вертолетов Ми-24В и Ми-35М. Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, на обнародованной фотографии запечатлены подвесные блоки для запуска двадцати неуправляемых авиационных ракет Б-8М1.

Представлены также и сами 80-мм НАР С-8, известные как очень эффективные средства поражения. Они могут комплектоваться различными типами боевых частей: кумулятивно-осколочными, фугасными, объемно-детонирующими, бетонобойными, осветительными. Масса таких боеприпасов достигает 15,2 кг, а дальность - 2200 м.

Есть также блоки УБ-32А для 57-мм С-5, это оружие уже не считается столь эффективным, как упомянутые выше С-8. Дело в том, что ракеты сравнительно небольшие и несут легкие боеголовки. Но при массовом применении, а только в один блок помещается 32 НАР, эффект может быть достаточно впечатляющим.

Нигерийские военно-воздушные силы используют свои "вертушки" (кроме Ми-24В, Ми-35М и Ми-171Ш) еще и как бомбардировщики. Для этого они задействуют осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250-270 и фугасные ФАБ-500ШН.

На вертолетах Ми-35М имеются двуствольные 23-мм автоматические пушки ГШ-23Л. По словам Лямина, его удивило, что вместе с ней была показана и 30-мм НР-30.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Она не имеет отношения к вертолетам, так как в подвесных контейнерах для них используются 23-мм орудия. В то же время известно, что нигерийские ВВС эксплуатируют китайские модификации советских МиГ-21 - Chengdu J-7, оснащенные копиями НР-30, известными как Тип 30-1", - отметил военный эксперт.

Российские вертолеты активно используются для борьбы с боевиками действующих в стране террористических формирований. Например, в конце прошлого года сообщалось об уничтожении с их помощью колонны автомобилей боевиков.

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