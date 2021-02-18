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18 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 16 февраля 2021 года № 8 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом слова "17 февраля" заменить словами "17 марта";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запретить проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований с участием граждан в закрытых помещениях.

Допускается проведение спортивных соревнований в случаях, когда все участники и организаторы соревнований завершили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не ранее, чем за 14 дней до начала соревнований, либо являются лицами, переболевшими новой коронавирусной инфекцией;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) прекратить работу кружков, секций, клубов для людей пожилого возраста, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры.

Допускается осуществление работы кружков, секций, клубов и проведение мероприятий исключительно для граждан, завершивших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не ранее, чем за 14 дней до посещения кружков, секций, клубов, иных досуговых мероприятий, а также для лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией;";

пункт 9 дополнить абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым следующего содержания:

"с 18 февраля по 3 марта 2021 года;

с 4 марта по 17 марта 2021 года;";

2) в пункте 4 части 4 слова "17 февраля" заменить словами "17 марта".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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