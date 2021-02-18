Глава ФАС сравнил начало работы в ведомстве с фильмом "Любовь и голуби"

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, назначенный в ноябре прошлого года, рассказал о начале работы в ведомстве.

"Наверное, можно вспомнить наш добрый советский фильм "Любовь и голуби", когда один из героев прямо с порога дома свалился в Черное море. Все произошло очень быстро, практически моментально. Я с первого дня влился в работу", - заявил Шаскольский во время пленарной сессии "Антимонопольного форума - 2021".

По его словам, первые сто дней работы в ФАС прошли для него как один.

"Я сразу познакомился с коллегами - своими заместителями и начальниками структурных подразделений службы. В начале года всегда очень интенсивная работа, времени на раскачку не было. Мы справились - все поручения были выполнены", - добавил глава службы.

До назначения на пост главы Федеральной антимонопольной службы Шаскольский занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования.

В ФАС он сменил Игоря Артемьева, который руководил ведомством с 2004 года.