Госиспытания новой снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2022 году

Государственные испытания снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2022 году. Эта винтовка разрабатывается только из российских материалов и комплектующих.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госкорпорации "Ростех". Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения уже приступил к изготовлению опытных образцов. Когда они будут готовы, начнется следующий этап - предварительные испытания.

На госиспытаниях проверят показатели эффективной дальности, кучности и точности стрельбы, а также бронебойного действия боеприпасов для дальнейшего продолжения работ.

Кстати, винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62х51 мм) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). А еще "Уголек" оснастят новыми прицельными комплексами.