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18.02.2021 16:30
Рубрика: Легковые авто

Jeep отзывает в России старые Grand Cherokee, которые могут заглохнуть

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

У внедорожников Jeep Grand Cherokee может быть обнаружена неисправность топливного насоса, вызванная загрязнение контакта реле силиконом. Дефект может привести к отказу насоса и, соответственно, невозможности запуска двигателя или остановке автомобиля во время движения.

Фото: www.jeepgladiatorforum.com
Внедорожник Jeep слетел с гарантии из-за езды по грязи

Под отзывную кампанию попали 7 545 автомобилей Jeep Grand Cherokee, которые были выпущены с ноября 2010 года по май 2013 года.

Программа устранения возможного дефекта включает в себя демонтаж старого реле и установку нового внешнего реле топливного насоса с разъёмом и жгутом проводов, а также перенос реле на кронштейн рядом с блоком РСМ.

Возможно, что на некоторых машинах не установлено внешнее реле - в таком случае будет произведена модификация блока TIPM с последующей установкой реле.

Ранее "РГ" сообщала, что в России отзывают 18 670 пожароопасных кроссоверов Geely Atlas.

#Jeep