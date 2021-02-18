Jeep отзывает в России старые Grand Cherokee, которые могут заглохнуть

У внедорожников Jeep Grand Cherokee может быть обнаружена неисправность топливного насоса, вызванная загрязнение контакта реле силиконом. Дефект может привести к отказу насоса и, соответственно, невозможности запуска двигателя или остановке автомобиля во время движения.

Под отзывную кампанию попали 7 545 автомобилей Jeep Grand Cherokee, которые были выпущены с ноября 2010 года по май 2013 года.

Программа устранения возможного дефекта включает в себя демонтаж старого реле и установку нового внешнего реле топливного насоса с разъёмом и жгутом проводов, а также перенос реле на кронштейн рядом с блоком РСМ.

Возможно, что на некоторых машинах не установлено внешнее реле - в таком случае будет произведена модификация блока TIPM с последующей установкой реле.

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