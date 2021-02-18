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18.02.2021,  
11:49
Текст:  Алексей Иванов

Китай может нанести удар по производству F-35

Оборонный комплекс США может серьезно пострадать, если Китай ограничит экспорт в эту страну редкоземельных металлов. В числе прочего они играют важную роль при производстве новейших истребителей пятого поколения F-35.

Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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Как сообщает "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на Financial Times, такой вариант событий сейчас всерьез обсуждается. По данным издания, проект мер по контролю над производством и экспортом 17 редкоземельных металлов предложен министерством промышленности и информационных технологий КНР. Формально необходимость в этом обосновывается тем, что речь идет о невозобновляемых стратегических ресурсах.

Американские производители оружия могут стать одними из первых, в отношении кого введут соответствующие ограничения на экспорт, считает аналитик пекинской консалтинговой компании Antaike Чжан Руи. Вместе с тем только на один истребитель F-35 необходимо 417 килограммов редкоземельных металлов, а на Китай приходится около 80 процентов импорта этого сырья в США.

Отметим, что возможное прекращение поставок природных ресурсов из КНР - далеко не первая проблема, связанная с принятием на вооружение данного истребителя. Как уже писала "РГ", американские военные недовольны качеством двигателя F-35. В частности, речь идет о перегреве покрытия лопаток турбины, из-за чего они трескаются, а это чревато ранней заменой силовой установки. Еще одна глобальная проблема - высокая стоимость как самого истребителя, так и его обслуживания. Из-за этого военные намерены сократить программу закупок, а вместо F-35 приобрести модернизированные F-16.

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