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18.02.2021,  
16:38
Текст:  Антон Валагин

Китай показал лес баллистических ракет

В сети появилось эффектное фото пусковых установок баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая. Установки с поднятыми и опущенными ракетами расставлены по равнине, покрывая ее всю. На фото присутствуют по меньшей мере три сотни пусковых установок.

Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
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- Интересная интерпретация одного из элементов китайской ядерной триады, прокомментировал опубликовавший фото Dambiev.

Пекин традиционно не раскрывает численность своего ядерного и ракетного арсеналов. По данным из открытых источников, НОАК имеет на вооружении как минимум 1300 баллистических ракет разной дальности. Не все из них способны нести ядерное оружие, да и задачи у них разные. Китай, например, первым приспособил баллистические ракеты для стрельбы по морским целям.

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