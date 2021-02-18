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18 февраля 2021 г.

Постановление правительства Магаданской области от 18 февраля 2021 № года 90-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" изменение, изложив абзац первый подпункта 12 пункта 9 Мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением, в следующей редакции:

"12) посещение ресторанов, кафе, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий в период с 00:00 до 06:00 по местному времени.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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