Миронов предложил дать Роскомнадзору право блокировать треш-стримы

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил дать Роскомнадзору право блокировать ресурсы с треш-стримами, пока не примут соответствующий закон.

По его словам, жертв треш-стримов становится все больше. При этом закон об их регулировании будет принят лишь к лету, считает парламентарий.

"До принятия закона нужно дать Роскомнадзору права по блокировке ресурсов с треш-стримами", - написал Миронов в аккаунте в Twitter.

Напомним, что ввести уголовную ответственность за организацию треш-стримов предложил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Наказанием за это деяние могут стать штрафы от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, а также тюремное заключение на срок от трех до шести лет.