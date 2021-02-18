Найдена причина морозоустойчивости некоторых людей

Исследователи из Каролинского института в Швеции выяснили, что у людей, не имеющих белок α-актинин-3, обнаружена способность легко переносить холод, пишет dailymail.co.uk.

Ученые изучали реакцию мышц 32 здоровых мужчин, находившихся в воде с температурой 14 ° C. Оказалось, каждый пятый не чувствовал холод. Биопсия мышц показала, что у тех, кто не почувствовал холод, отсутствует белок α-актинин-3. Это связано с генетической мутацией, причем такие мутации, как было выявлено ранее, имеют 20 процентов жителей нашей планеты.

Дальнейший анализ электрической активности мышц испытуемых выявил, что дефицит α-актинина-3 повышает устойчивость к холоду за счет увеличения мышечного тонуса и количества сокращающихся мышц.