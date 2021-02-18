Начались международные клинические испытания российского препарата от COVID-19

Завершен набор пациентов для международного клинического исследования оригинального российского препарата "азоксимера бромид" (международное непатентованное наименование) при лечении COVID-19 со средним и тяжелым течением заболевания, об этом сообщили сегодня в компании "Петровакс".

В исследование включено 394 пациента, больных COVID-19, в нескольких клиниках в России и Словакии.

"Многоцентровое клиническое исследование проводится в соответствии с Протоколом ВОЗ - признанным золотым стандартом для проведения клинических исследований. Это единственный оригинальный российский препарат, который одобрен регуляторами Евросоюза, и первый российский препарат, который получил одобрение в марте 2020 года от Министерства Здравоохранения РФ для проведения международных многоцентровых клинических исследований в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении компании.

Этап проверки безопасности применения препарата уже пройден, и теперь предстоит оценить его эффективность при стационарном лечении COVID-пациентов, у которых заболевание протекает в средней и тяжелой форме.

Результаты исследования ожидаются летом 2021 года, но уже сейчас российский препарат успешно применяется при COVID-19 и в нашей стране, и в ЕС. "Препарат используется для профилактической защиты врачей, работающих в "красных зонах", а также изучается в открытых наблюдательных программах у пациентов с COVID-19", - рассказали в компании-разработчике препарата.

Интересно, что в Словакии российское лекарство уже внесено в клинические рекомендации по иммунопрофилактике коронавируса, а также лечению пациентов с COVID-19.