Песков заявил об отсутствии аккаунтов Кремля в соцсетях

Аккаунтов Кремля в соцсетях нет, существующих способов распространения информации достаточно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Кремля нет аккаунтов как таковых официальных в соцсетях", - пояснил Песков, отвечая на вопросы по "Clubhouse". "Есть у нас в Твиттере, но это не прямой аккаунт, а фактически зеркало информационной ленты нашего сайта", - объяснил он.

"Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению нашей информации и доведению ее до общественности достаточно", - заключил Песков.