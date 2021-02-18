"Поэт-воин Мурат Георгиевич Елекоев, отдавший свою жизнь за Советскую Родину" 16:02

Елекоев Мурат

"Поэт-воин Мурат Георгиевич Елекоев, отдавший свою жизнь за Советскую Родину"

После войны сыновья Василия Елькина достроили дом, фундамент которого заложил отец 27.01.2021

Елькин Василий

После войны сыновья Василия Елькина достроили дом, фундамент которого заложил отец

Михаил Дубинский пропал без вести на третий день войны 27.01.2021

Дубинский Михаил

Михаил Дубинский пропал без вести на третий день войны

Во время войны родные получили на Владимира Добронравова пять похоронок 26.01.2021

Добронравов Владимир

Во время войны родные получили на Владимира Добронравова пять похоронок

Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин 26.01.2021

Добронравов Сергей

Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин

Корреспонденции Ивана Денисенко печатались в газетах "Известия" и "Труд" 26.01.2021

Денисенко Иван

Корреспонденции Ивана Денисенко печатались в газетах "Известия" и "Труд"

Виктор Дембовецкий написал во время войны поэму "Воспоминания и мысли" 26.01.2021

Дембовецкий Виктор

Виктор Дембовецкий написал во время войны поэму "Воспоминания и мысли"

Татул Гурян переводил на армянский стихотворения русских классиков 26.01.2021

Гурян Татул

Татул Гурян переводил на армянский стихотворения русских классиков

Переводов на русский язык произведений Аршавира Григоряна пока нет 26.01.2021

Григорян Аршавир

Переводов на русский язык произведений Аршавира Григоряна пока нет

Чтобы уйти на фронт, Захар Городисский прибавил себе год 26.01.2021

Городисский Захар

Чтобы уйти на фронт, Захар Городисский прибавил себе год

В 18 лет Григор Гарунц уже был автором нескольких книг, в том числе детских 26.01.2021

Гарунц Григор

В 18 лет Григор Гарунц уже был автором нескольких книг, в том числе детских

Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта 26.01.2021

Гальперин Яков

Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта

Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить 26.01.2021

Винтман Павел

Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить

В 1938 году Леонида Вилкомира призвали в армию, и он получил направление в "Красную звезду" 25.01.2021

Вилкомир Леонид

В 1938 году Леонида Вилкомира призвали в армию, и он получил направление в "Красную звезду"

Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "Поэзия огненных лет" 25.01.2021

Вахитов Касим

Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "Поэзия огненных лет"

Находясь с рацией на передовой, Викторас Валайтис сумел поддержать постоянную связь с командиром полка 25.01.2021

Валайтис Викторас

Находясь с рацией на передовой, Викторас Валайтис сумел поддержать постоянную связь с командиром полка

В ноябре 1944 года Дмитрия Вакарова отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530 25.01.2021

Вакаров Дмитрий

В ноябре 1944 года Дмитрия Вакарова отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530

Свои скорбные стихи Владимир Булаенко писал на родном украинском языке 25.01.2021

Булаенко Владимир

Свои скорбные стихи Владимир Булаенко писал на родном украинском языке

Алексей Толстой сделал Бориса Богаткова своим личным стипендиатом 25.01.2021

Богатков Борис

Алексей Толстой сделал Бориса Богаткова своим личным стипендиатом

Михаил Благинин погиб в первом же бою 25.01.2021

Благинин Михаил

Михаил Благинин погиб в первом же бою

Марк Бершадский окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки 25.01.2021

Бершадский Марк

Марк Бершадский окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки

Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил 25.01.2021

Бельхин Константин

Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил

Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года 25.01.2021

Багрицкий Всеволод

Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года

Евгений Астерман писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным 25.01.2021

Астерман Евгений

Евгений Астерман писал стихи и прозу, но не публиковал, считая это преждевременным

Имя Александра Артёмова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького 25.01.2021

Артёмов Александр

Имя Александра Артёмова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького

За проявленный героизм, мужество и отвагу Хусен Андрухаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 25.01.2021

Андрухаев Хусен

За проявленный героизм, мужество и отвагу Хусен Андрухаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза

Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте 25.01.2021

Акопян Григорий

Григорий Акопян продолжал писать стихи и на фронте

Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку 25.01.2021

Азарх Зоя

Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку

Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета 25.01.2021

Аврутис Еремей

Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета

В 1933 году Мазгар Абдуллин выпустил первую книгу стихов "Жизнь" 25.01.2021

Абдуллин Мазгар

В 1933 году Мазгар Абдуллин выпустил первую книгу стихов "Жизнь"

Мухтар Абакаров воевал под Ельней, где написал песню об этом городе 19.01.2021

Абакаров Мухтар

Мухтар Абакаров воевал под Ельней, где написал песню об этом городе

До войны, в институте, Георгий Вайнштейн был освобожден даже от физкультуры 14.01.2021

Вайнштейн Георгий

До войны, в институте, Георгий Вайнштейн был освобожден даже от физкультуры

Мирза Геловани: Не знаю почему, но я очень боюсь за себя. Боюсь оказаться забытым всеми 14.01.2021

Геловани Мирза

Мирза Геловани: Не знаю почему, но я очень боюсь за себя. Боюсь оказаться забытым всеми

Юрий Дивильковский: Всякий может умереть, а смерть за свою мечту прекрасна 14.01.2021

Дивильковский Юрий

Юрий Дивильковский: Всякий может умереть, а смерть за свою мечту прекрасна

Фото: Владимир Вдовин / РИА Новости

Пропуск

Текст: Дмитрий Шеваров
Мурат Елекоев, 19 лет
Елекоев Мурат Георгиевич (18.11.1924 - 7.11.1943) - гвардии старший сержант, командир орудийного расчета.

Мурат родился 18 ноября 1924 года в селе Христиановском.

В 1941 закончил школу и поступил на литературный факультет Северо-Осетинского педагогического института. Одновременно 16-летний (!) юноша руководил русской секцией Союза писателей Северной Осетии. Пробовал себя в драматургии. В 1941 году три стихотворения Мурата вышли в одном сборнике со стихами мэтров: С. Маршака, М. Исаковского, Н. Асеева, М. Алигер...

Характер и личность Мурата можно представить по одному из его писем. Вот что он пишет руководителю местного издательства: "Я хочу сказать Вам по поводу моего стихотворения. Оно, как я вижу, некоторым не нравится. Но я решил его не переделывать на старый лад. Г. и К. склонны уважать фальшивый ура-патриотизм. Но в стихах это настолько избито и изъезжено, что надоело до невозможности. В данном стихотворении я славлю два слова "Жизнь" и "Человек" и здесь ни при чем патриотизм. О патриотизме я могу написать в другом стихотворении. А в этом я не буду подделываться под всяких Г. и К., даже если они его не напечатают".

Уже на второй день войны Мурат подал заявление об отправке на фронт. Стал артиллеристом, номерным расчета орудия батареи 45-мм пушек 162 гвардейского стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии. В мае 1942 награжден медалью "За отвагу". Участвовал в освобождении Северного Кавказа и Крыма.

Незадолго до своей гибели Мурат писал родителям: "Иду на штурм Крыма в числе штурмовой группы..."

5 ноября 1943 года гвардии старший сержант Мурат Елекоев был тяжело ранен в голову и 7 ноября, не приходя в сознание, скончался в госпитале. В представлении к награждению орденом Отечественной войны 2 степени сказано: "Тов. Еликоев в боях на Керченском полуострове действовал в составе орудийного расчета 45 мм пушек. По убытию из строя командира расчета тов. Еликоев принял его обязанности на себя. В бою 5.11.43 при отражении контратаки противника (танков и пехоты) тов. Еликоев подбил из своего орудия один танк, и в последующий разгар боя подавил три огневых точки противника, в том числе вывел из строя вражескую пушку вместе с прислугой. Будучи оглушен разрывами вражеских снарядов тов. Еликоев не покидал своего орудия и на протяжении целого дня участвовал в отражении ожесточенных контратак противника. И только тяжелое ранение вывело из строя храброго воина..."

Узнав о гибели сына, отец Георгий Саввич и мать Елена Ивановна стали собираться в дорогу - они решили забрать тело сына на родину. Для этого им надо было каким-то образом попасть в расположение 162-го стрелкового полка, в зону продолжавшихся тяжелых боев.

Георгий Саввич Елекоев, отец Мурата, работал в Северо-Осетинском мединституте. Вот текст удостоверения, которое выдал ему в дорогу директор института: "Дано настоящее тов. Елекоеву Г.С. В том, что он действительно едет в Краснодарский край за останками своего сына Елекоева Мурата, геройски погибшего в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Дирекция и Парторганизация института просят все партийные, советские и военные организации оказывать тов. Елекоеву Г.С. свою практическую помощь и содействие".

12 февраля 1944 года Георгий Саввич добился от НКВД пропуска, где сказано, что ему разрешается "проследовать до станции Темрюк за телом погибшего сына".

Сохранилась фотография: Георгий Саввич и Елена Ивановна стоят у той самой "сорокопятки", в расчете которой воевал Мурат.

Родители Мурата Елекоева на передовой с бойцами расчета, которым он командовал. 1944 год. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

На памятнике сыну Георгий Саввич попросил выбить такую надпись: "Поэт-воин Мурат Георгиевич Елекоев, отдавший свою жизнь за Советскую Родину".

P.S. О поэте Мурате Елекоеве, погибшем 19-летним, нам рассказала Мара Георгиевна Кибизова из Владикавказа.

"Дорогой Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!

Наконец-таки сегодня решилась послать Вам материалы о поэте Мурате Елекоеве. Прошу извинить меня за то, что так долго затянула с отправкой этих материалов. Я сама ругаю себя за это и не нахожу слов в своё оправдание. Да и сейчас сомневаюсь в том, правильно ли делаю, загружая вас этими многочисленными сведениями. У меня не гуманитарное образование, я не филолог. Но так болит душа за этих ребят, которые шли на смерть без колебаний. Поэтому пытаюсь по мере своих скромных сил продлить их земную жизнь в памяти новых поколений..."

Благодарим Мару Георгиевну Кибизову и сотрудников Музея осетинской литературы им. К.Л. Хегатурова (филиала Национального музея Республики Северная Осетия-Алания) за предоставленные фотографии и документы.

На главную