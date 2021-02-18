Путин и Токаев обсудили производство "Спутник V" в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Речь шла о перспективах использования и совместного производства в республике российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Токаев обсудили важнейшие темы двусторонней повестки с акцентом на политическое, торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество. Отмечается, что особое внимание было уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины "Спутник V".

Казахстан сейчас председательствует в Евразийском экономическом союзе, поэтому главы двух стран рассмотрели и вопросы углубления взаимодействия в рамках ЕАЭС.