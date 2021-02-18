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Рубрика: Общество

Московские девятиклассники рассказали о подготовке к экзаменам

Текст: Ирина Огилько

Столичные школьники начали готовиться к аттестационным экзаменам, которые пройдут весной. Девятиклассники столичных школ поделились с "РГ" новыми методами, которые они используют при подготовке, помимо традиционных заучивания и зубрежки.

Фото: iStock
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Большинство опрошенных учеников различных городских школ сошлись во мнении, что после дистанта онлайн-ресурсы стали вспомогательными инструментами для школьников и учителей. Все ресурсы бесплатные и помогают на уроках и во время самоподготовки. Самые популярные среди таких ресурсов: "Московской электронной школы", новый проект Московского центра качества образования (МЦКО) и МосОбр ТВ "Субботы московского выпускника". Как рассказала ученица 9 класса школы № 641 имени С. Есенина Ульяна Зуй, учителя уделяют достаточно внимания подготовке к итоговой аттестации: прикрепляют в качестве домашнего задания в "Электронный журнал и дневник" материалы для подготовки, презентации; дают ссылки на различные ресурсы, например, на сценарии уроков в МЭШ.

Еще один девятиклассник этой же школы, Павел Башкирев, рассказал, что предпочитает сервисы, которые помогают потренироваться в решении заданий и проверить свой уровень знаний. "При подготовке я часто использую электронные ресурсы: сайт ФИПИ, видеоуроки, а также раздел "Самодиагностика" Библиотеки МЭШ, "YouTube", - сказал он.

Ученик Школы "Марьино" Монтес Линарес подчеркнул, что сегодня удобно самостоятельно заниматься с помощью онлайн-ресурсов: "Я занимаюсь самостоятельно с помощью разных интернет-ресурсов, среди них: "Яндекс репетитор" и МЭШ. Их считаю очень полезными и нужными для подготовки к экзаменам".

Девятиклассница школы "Марьино" Дарья Лаврентьева отметила, что выбирали экзамены еще в начале учебного года. "Затем вместе с учителями определили дни и время на подготовку. На дополнительных занятиях разбираем задания, которые чаще всего встречаются, просматриваем видеоуроки. Пока мы были на дистанционном обучении, подготовка продолжалась: учителя подбирали интересный материал, видеоразбор заданий, использовали различные тренажеры для проверки наших знаний", - поделилась Лаврентьева.

Фото: Пресс-служба LEGO Education
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Ученица школы № 1284 Алиса Барклянская отметила, что учителя помогают готовиться к экзаменам. "Учителя рассказывают как бороться со стрессом во время экзаменов. На уроках мы решаем много тренировочных заданий, разбираем ошибки", - сказала Барклянская.

Напомним, что согласно проекту расписания ГИА-9 в 2021 году основной период проведения экзаменов определен с 24 мая по 2 июля, с дополнительный - с 3 по 17 сентября.

Кстати

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