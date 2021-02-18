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Рубрика: Происшествия

После пожара в общежитии МАИ за медпомощью обратились трое студентов

Текст: Ирина Огилько

Утром 18 февраля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о возгорании в общежитии МАИ. Пожар уже потушили, три человека обратились за помощью, об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Фото: instagram.com/valaamonastery
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Как рассказали в пресс-службе, возгорание произошло в комнате, расположенной на 10 этаже 16-этажного студенческого общежития по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 14. Площадь пожара составила более 50 кв.м.

К месту происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы.

По прибытии пожарные эвакуировали из здания 260 человек, еще трое были спасены. Они обратились за медицинской помощью. Благодаря слаженным действиям московских пожарных огонь был потушен в кратчайшие сроки.

Причины происшествия выясняются.

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