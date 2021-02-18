Ракова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом среди школьников

Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается среди столичных школьников. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Месяц назад учащиеся всех классов вернулись к очным занятиям. Уже 4 недели мы наблюдаем спад заболеваемости во всех возрастных группах, включая детей. При этом среди учащихся средней и старшей школы заболеваемость снизилась на 27%, а среди учащихся начальных классов - на 11%. Если сравнивать с пиком эпидемии, то падение в среднем больше, чем на 60%. Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться", - рассказала она.

Во всех школах продолжают действовать санитарные меры, введенные в начале учебного года. Учителя, административный персонал, сотрудники пищеблоков, охраны, клининга должны носить маски. Проход в школу и поход в столовую организован по отдельным графикам для разных параллелей. На входе всем измеряют температуру, в классах проводят регулярную санитарную обработку и кварцевание. В случае заболевания ученика коронавирусом весь класс переходит на дистанционное обучение на срок, установленный в предписании Роспотребнадзора.

Также возобновили работу учреждения дополнительного образования детей. Занятия в кружках и секциях проходят в очном формате при строгом соблюдении всех санитарных требований.