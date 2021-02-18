Столичные хирурги извлекли из желудка ребенка 117 магнитных шариков

Хирурги детской больницы Сперанского извлекли из желудка малыша 117 магнитных шариков. О ЧП с годовалым ребенком и его спасении рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Мальчика экстренно доставили в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского - он проглотил больше сотни шариков магнитного конструктора.

Беда случилась, когда малыш играл под присмотром своей старшей сестры. Позже мама начала убирать игрушки и увидела, что не хватает целой половины набора магнитного конструктора. Родители немедленно вызвали скорую помощь: фельдшеры приняли решение обследовать детей в стационаре. После рентгеновского исследования девочку отпустили домой, а ее младшего брата экстренно доставили в операционную - снимок показал, что в желудке у мальчика собрался целый ком магнитных шариков.

- Специальными инструментами мы извлекли из желудка пациента аж 117 мелких инородных предметов! - рассказал завотделением гнойной хирургии №2 Нодари Зурбаев. - К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудка. После операции малышу назначили антибактериальную, инфузионную терапию. Сейчас ребенок в полном порядке, его готовят к выписке.

Специалисты Детской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского настоятельно рекомендуют не допускать игр малышей с мелкими предметами без взрослых, всегда обращать внимание на возрастные рекомендации и ограничения игрушек.

Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского - многопрофильный специализированный стационар. 40 клинических отделений круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь детям и подросткам до 18 лет. Больница оснащена новейшим диагностическим оборудованием, с помощью которого здесь проводят лучевую, функциональную, эндоскопическую, ангиографическую, биохимическую, цитологическую, иммунологическую и нейрофизиологическую диагностику. В составе клиники работают четыре крупных специализированных центра: ожоговый центр, центр артрологии и реабилитации детей с заболеваниями и травмами суставов, центр урологии, андрологии и патологии тазовых органов, а также консультативно-диагностический центр детской иммунологии и аллергологии.