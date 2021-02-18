В Подмосковье на видео попало ограбление с помощью вешалки

В подмосковном Звенигороде злоумышленнику удалось ограбить торговый ларек электроники с помощью обычной вешалки для одежды. Он спрятал вешалку в черный пакет и, держа его под курткой, попросил продавца показать определенную модель телефона.

Когда девушка-продавец открыла витрину, грабитель наставил на нее пакет с вешалкой и, держа сотрудницу магазина "на прицеле", начал сгребать смартфоны с витрины.

Девушка также протянула нападавшему деньги из кассы, но их он не взял, довольствовавшись лишь телефонными аппаратами. В магазине была установлена камера, благодаря которой злоумышленник, оказавшийся уроженцем ближнего зарубежья, вскоре был задержан на одном из местных рынков, где он пытался сбыть награбленное. При задержании грабитель рассказал, что в качестве "оружия" использовал вешалку для одежды, позже ее нашли неподалеку от магазина.

Сотрудники полиции возбудили по факту ограбления уголовное дело, а видео с камер магазина сделали достоянием общественности, разместив его на "МВД Медиа".