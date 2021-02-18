В Смоленске ребенка выгнали из маршрутки на мороз за крупную купюру

Следователи проверяют сообщение о том, что водитель автобуса отказался везти смоленского школьника, так как не нашел сдачи с 500 рублей.

Об инциденте рассказала мама мальчика в соцсетях. Женщина пояснила, что дала ребенку с собой 500 рублей одной купюрой, так как на день ему нужно было не менее 300, а более мелких денег у нее не оказалось. Информацию подхватили местные СМИ.

"Водитель маршрутного такси № 44 высадил мальчика, ехавшего в школу, так как не смог дать сдачу. При этом температура воздуха на улице составляла около -17 градусов", - отметили в пресс-службе управления СК по Смоленской области.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации. По результатам будет принято процессуальное решение.