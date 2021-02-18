Задержаны подозреваемые в крупной краже золота под Ярославлем

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали подозреваемых в хищении золотых изделий из ювелирного магазина в городе Угличе Ярославской области.

По информации МВД РФ, хищение было совершено ночью, стоимость украденных украшений превысила 18 миллионов рублей.

Благодаря совместной работе сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллег из Северо-Кавказского федерального округа, Ростовской и Ярославской областей, подозреваемые были задержаны. Один оказался жителем Ставропольского края, второй приезжал в Углич из Карачаево-Черкесской Республики. Одному суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второй отправлен под домашний арест.

- При обысках в местах временного проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, радиостанции, сим-карты, банковские карты и денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Также обнаружены похищенное золотое кольцо и бирки от ювелирных изделий, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские предполагают, что члены преступной группы могут быть причастны еще к девяти кражам из ювелирных магазинов и ломбардов на территории Ярославской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областей. Расследование продолжается.