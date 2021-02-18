На Сахалине спасли грейдериста, пропавшего во время метели два дня назад

Спасателям удалось добрать до места нахождения водителя грейдера, который вышел на работу двое суток назад во время бушевавшей метели и пропал.

Мужчину нашли живым, его состояние здоровья проверят медики, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. Уже известно, что жизни водителя ничего не угрожает, обморожений нет.

Поисками занимались не только спасатели, но и сотрудники районной администрации, полиции, а также неравнодушные жители. Также к спасательной операции подключили вертолет.

На связь мужчина вышел сам и сообщил, где находится. По информации "Интерфакса", у водителя грейдера закончилось топливо. Ранее предполагалось, что мужчина мог попасть под одну из снежных лавин, сошедших в том районе.