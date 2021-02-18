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18.02.2021 10:02
Рубрика: Происшествия

В Приморье экс-главу похоронной службы обвинили во взятках на 326 млн

Текст: Ольга Журман

Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия во Владивостоке, предоставляющего ритуальные услуги. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

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Следствие установило, что с марта 2005 года по сентябрь 2017 года обвиняемый получал от двух компаний взятки в виде денег и акций за возможность захоронения или кремацию умерших на городских кладбищах. При этом иные организации к похоронному делу не допускались. Он получил всего взяток на сумму 326 миллионов рублей.

Фигурант дела также заключил с аффилированной ему компанией договор аренды транспортных средств. Техника, правда, использовалась недолго, но работы оплачены в полном объеме.

Глава муниципальной похоронной службы обвиняется по трем статьям УК РФ: получение взяток в особо крупном размере, коммерческий подкуп и растрата в особо крупном размере. Прокуратура края предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого более миллиона рублей в счет погашения ущерба, причиненного растратой.

Ранее, в 2018 году, мужчина уже был осужден на два года лишения свободы по этому же делу, но за мошенничество.

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