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18.02.2021 11:31

АО "РЭС" обеспечит электроснабжение ключевых спортивных объектов

В Новосибирской области продолжается активная подготовка к проведению масштабных спортивных соревнований, таких как Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 и групповой чемпионат мира по волейболу. Одними из важнейших этапов подготовки является развитие инфраструктуры, в том числе обеспечение этих объектов надежным и качественным электроснабжением.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Для выполнения этой задачи акционерное общество "Региональные электрические сети", являющееся системообразующим электросетевым предприятием региона, проводит целый комплекс работ. В частности, в 2020 году в рамках реализации инвестиционной программы предприятия была завершена реконструкция электрической подстанции (ПС) 110 кВ Горская, от которой планируется осуществлять электроснабжение многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко и новой станции метро "Спортивная". В целях создания возможности осуществления технологического присоединения указанных объектов на подстанции были заменены силовые трансформаторы (2х25 МВА) на трансформаторы большей мощности (2х40 МВА).

Кроме того, в рамках работ по электроснабжению объектов, возводимых в рамках подготовки к МЧМ-2023 года, ведется строительство нескольких кабельных линий электропередачи 10 кВ.

На завершающей стадии находится строительство распределительного пункта РП-10 кВ. Окончены работы по строительной части РП, завезено высоковольтное оборудование, ведутся работы по его монтажу и наладке. Примечательно, что фасадный стиль РП-10 кВ будет выполнен в едином архитектурном замысле со всем проектом ледовой арены, для этого уже закуплены и доставлены на строительную площадку декоративные фасадные панели.

Общий объем планируемых инвестиций АО "РЭС", направленных на создание электросетевой инфраструктуры для электроснабжения объектов МЧМ-2023, составит более 53 млн рублей.

При проектировании и строительстве необходимых электросетевых объектов энергетики регулярно взаимодействуют с другими участниками строительства объектов многофункциональной ледовой арены, дорожных развязок, станции метро "Спортивная", а также представителями министерств и ведомств федерального, регионального и муниципального уровней.

В компании понимают важность и значимость данного проекта как для развития региона, так и повышения престижа страны в целом и укрепления положительного имиджа российского спорта на международной арене. Поэтому реализация проекта находится на особом контроле руководства АО "РЭС".

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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