На Алтае будут судить бизнесмена и тренера за травмы детей на батуте

В Алтайском крае на скамье подсудимых оказался предприниматель, организовавший незаконные занятия детей на батуте, а также тренер-непрофессионал, который практиковал собственную методику обучения батутной акробатике. На таких занятиях четверо детей получили серьезные травмы.

- В ходе следствия было установлено, что в 2016 году предприниматель организовал в одном из спортклубов Барнаула занятия для детей на батутном комплексе, - пояснили в СК РФ по Алтайскому краю. - Для этого он привлек непрофессиональных тренеров. Они не имели необходимой подготовки и не владели знаниями и навыками, чтобы обучать батутной акробатике несовершеннолетних. Это привело к тому, что в 2018-2019 годах четверо детей возрасте от пяти до двенадцати лет на тренировках получили серьезные повреждения: у троих зафиксированы травмы позвоночника и один ребенок сломал руку.

Следователям удалось доказать причастность к травмированию двух пострадавших 25-летнего тренера. Он не только не имел профильного образования и профессиональной подготовки, но еще и практиковал собственную методику тренировок, которая была далека от нормативов и стандартов, установленных для этого вида спорта. Кроме того, по данным следствия, тренер часто отвлекался и не следил за тем, что делают дети на батуте.

- Обвиняемые еще в ходе следствия признали свою вину, - сообщила старший помощник руководителя СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Уголовное дело, возбужденное в отношении них по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей, направлено в суд.