Новосибирские студотряды примут участие в строительстве важнейших объектов

Новосибирский губернатор Андрей Травников и члены правительства региона встретились с бойцами вузовских студенческих отрядов. В ходе встречи в Сибирском государственном университете путей сообщения были подведены итоги работы Новосибирского регионального штаба студотрядов в 2020 году и намечены планы на трудовой семестр 2021-го.

Губернатор отметил, что пандемия коронавируса заставила в 2020 году мобилизовать все ресурсы для сохранения жизни и здоровья новосибирцев.

- Бойцы студотрядов не остались в стороне, они оказывали помощь нуждающимся, одиноким пенсионерам, и, конечно же, врачам. Здесь ваш опыт оказался особенно востребован. Два года подряд Новосибирская область организует Всероссийский студенческий медицинский отряд "Академия" и привлекает в него ребят со всей страны. В условиях, когда многие врачи были привлечены к борьбе с коронавирусом и наравне с ними трудились и студенты НГМУ и новосибирского медколледжа, помощь будущих медиков из других регионов стала серьезным подспорьем, - отметил в связи с этим губернатор.

По его словам, в этом году областные власти вновь окажут помощь в организации "Академии".

В 2021 году студенты продолжат работу на объектах молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. В их числе новая ледовая арена и станция метро "Спортивная".

- Кроме того, стройотряды должны включиться в строительство Центра коллективного пользования СКИФ и других объектов в рамках программы "Академгородок 2.0", в возведение четвертого моста через реку Обь. И, конечно же, продолжить работу в рамках масштабных всероссийских и региональных проектов, - подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор считает необходимым привлечь бойцов студенческих отрядов к строительству нового терминала аэропорта Толмачево и молокоперерабатывающего завода компании "Сибирская Нива".

Руководителям самого массового направления работы студотрядов - педагогического - глава региона рекомендовал готовить бойцов для летней оздоровительной кампании в детских лагерях. В 2020 году лагеря из-за пандемии не работали, но в этом году там могут быть трудоустроены не менее 300 бойцов студотрядов.

Андрей Травников поручил областному министерству образования проработать с руководством вузов вопрос о досрочной сдаче сессии бойцами студотрядов и учете работы в студотряде по профильной специальности в качестве практики.