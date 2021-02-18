Новосибирские студотряды примут участие в строительстве важнейших объектов

Новости

Мишустин выразил соболезнования родным и близким Андрея Мягкова 14:40
Названы дата и место похорон Андрея Мягкова 14:39
Песков назвал интересной идею об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:38
Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек 14:30
Песков рассказал о развитии ситуации с приглашением Маска Путину 14:29
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному 14:23
Песков заявил об отсутствии аккаунтов Кремля в соцсетях 14:18
У двух жителей Тюменской области подтвердилась гаффская болезнь 14:15
Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев 14:14
Набиуллина раскритиковала банки за скрытые комиссии по кредитам 14:12
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым 14:07
В Москву возвращаются аномальные морозы 14:06
Хуснуллин: Проблем с водой в Крыму не будет 13:57
Вышел трейлер детективного сериала с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна" 13:54
В Кремле опровергли предположения о бойкоте Россией Мюнхенской конференции 13:51
Песков назвал Украину недружественным для России государством 13:50
СК завершил работу по делу подозреваемых в растрате страховщиков 13:45
Захарова: Требование ЕСПЧ по Навальному подрывает доверие к этой структуре 13:45
На Алтае будут судить бизнесмена и тренера за травмы детей на батуте 13:45
Путин и Токаев обсудили производство "Спутник V" в Казахстане 13:38
Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ 13:31
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова 13:30
Никита Михалков: Мягков был смешным импровизатором, хулиганом 13:29
Путин встретится с Лукашенко 22 февраля 13:25
При ненормированной работе могут ввести дополнительные дни отпуска 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 13:48
Рубрика: Власть

Новосибирские студотряды примут участие в строительстве важнейших объектов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирский губернатор Андрей Травников и члены правительства региона встретились с бойцами вузовских студенческих отрядов. В ходе встречи в Сибирском государственном университете путей сообщения были подведены итоги работы Новосибирского регионального штаба студотрядов в 2020 году и намечены планы на трудовой семестр 2021-го.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор отметил, что пандемия коронавируса заставила в 2020 году мобилизовать все ресурсы для сохранения жизни и здоровья новосибирцев.

- Бойцы студотрядов не остались в стороне, они оказывали помощь нуждающимся, одиноким пенсионерам, и, конечно же, врачам. Здесь ваш опыт оказался особенно востребован. Два года подряд Новосибирская область организует Всероссийский студенческий медицинский отряд "Академия" и привлекает в него ребят со всей страны. В условиях, когда многие врачи были привлечены к борьбе с коронавирусом и наравне с ними трудились и студенты НГМУ и новосибирского медколледжа, помощь будущих медиков из других регионов стала серьезным подспорьем, - отметил в связи с этим губернатор.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области поддержат мукомолов и пекарей

По его словам, в этом году областные власти вновь окажут помощь в организации "Академии".

В 2021 году студенты продолжат работу на объектах молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. В их числе новая ледовая арена и станция метро "Спортивная".

- Кроме того, стройотряды должны включиться в строительство Центра коллективного пользования СКИФ и других объектов в рамках программы "Академгородок 2.0", в возведение четвертого моста через реку Обь. И, конечно же, продолжить работу в рамках масштабных всероссийских и региональных проектов, - подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор считает необходимым привлечь бойцов студенческих отрядов к строительству нового терминала аэропорта Толмачево и молокоперерабатывающего завода компании "Сибирская Нива".

Руководителям самого массового направления работы студотрядов - педагогического - глава региона рекомендовал готовить бойцов для летней оздоровительной кампании в детских лагерях. В 2020 году лагеря из-за пандемии не работали, но в этом году там могут быть трудоустроены не менее 300 бойцов студотрядов.

Андрей Травников поручил областному министерству образования проработать с руководством вузов вопрос о досрочной сдаче сессии бойцами студотрядов и учете работы в студотряде по профильной специальности в качестве практики.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко 22 февраля
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
При ненормированной работе могут ввести дополнительные дни отпуска
Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится