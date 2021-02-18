В Омске студентов обвинили в жестоком избиении четырех человек

В отношении троих 17-летних омских студентов возбуждено уголовное дело по статье о действиях, совершенных с применением насилия и направленных на возбуждение вражды и на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Омской области, молодые люди за один день напали на четырех человек и жестоко избили их. Сначала на улице Карла Маркса они нанесли телесные повреждения 30-летнему мужчине неславянской внешности. Позже спустились в подземный переход на улице Лермонтова и избили двух подростков, а затем еще одному мужчине неславянской внешности.

По данным следователей, нападавшие придерживаются идеологии национализма. В их домах прошли обыски, во время которых были изъяты предметы, указывающие на экстремистские взгляды троицы. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.