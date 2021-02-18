В КБР задержали подозреваемого в пособничестве террористам

Полицейские задержали на территории Кабардино-Балкарии 35-летнего мужчину из села Урух, которого подозревают в помощи членам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Как сообщили в МВД республики, он укрывал и возил на своей машине участника незаконного вооруженного формирования, позднее напавшего на правоохранителей.

- Мужчина, не входя в структурное подразделение международной террористической организации "Исламское государство", на протяжении длительного времени в 2015 году оказывал пособническую помощь в виде предоставления жилья, скрытой перевозки по территории КБР на своем личном транспорте активного участника незаконного формирования, 25-летнего жителя Лескенского района, - говорится в сообщении ведомства.

Личность мужчины и его причастность к преступлению удалось установить вместе с сотрудниками УФСБ России по региону, а задерживали его при силовой поддержке местного ОМОНа.

Против задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", по которой ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.