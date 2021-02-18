У обнальщиков материнского капитала нашли частный самолет

В Петербурге и в Волгоградской области задержаны семь человек, которых подозревают в мошенничестве путем обналичивания средств маткапитала. По версии следствия, за два года они смогли обналичить не менее сотни сертификатов.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, при обыске у предполагаемого лидера группировки полицейские обнаружили частный самолет. В полиции не исключают, что борт будет изъят.

Также у подозреваемых обнаружены три автомобиля премиального класса и 1,3 миллиона рублей наличными.

Напомним, несколько дней назад силами полицейских, сотрудников ФСБ и прокуратуры Петербурга была выявлена группировка, которая выводила средства маткапитала. Схема была следующей: родители детей, имеющие право на выплаты, обращались в кредитно-потребительский кооператив и заключали фиктивный договор займа, в котором было прописано, что деньги берутся на строительство дома.

Затем представители кооператива отправлялись в региональное управление пенсионного фонда и получали деньги за сертификаты. Родителям детей они отдавали 55 процентов от суммы выплаты. Остальное забирали себе.

Сейчас пять участников группировки отправлены в изолятор, еще один находится под домашним арестом, седьмой - под подпиской о невыезде.