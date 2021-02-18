В Петербурге пропавшие школьницы нашлись в торговом центре

В Петербурге обнаружили двух пропавших школьниц. Девочки, которых искали родители, полицейские и волонтеры, нашлись в торговом центре на улице Полковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, об исчезновении девочек стало известно накануне. Одна из них зашла к другой в гости, потом школьницы пошли гулять и перестали выходить на связь.

Обеспокоенные родители обратились в полицию. Девочек стали искать по всему Пушкинскому району.

Школьниц помог найти прохожий. Он заметил в торговом центре двух девочек, которые находились там без сопровождения взрослых, и сразу же обратился в правоохранительные органы.