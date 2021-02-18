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Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали лжеэлектриков, певших рэп про обман пенсионеров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые под видом сотрудников коммунальных служб втридорога продавали пенсионерам электрическое и газовое оборудование. Оформление доказательной базы для сотрудников полиции обещает быть легким: молодые люди записывали о своих похождениях песни в стиле рэп с подробным описанием незаконной схемы.

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Как сообщает МВД России, молодые люди обходили квартиры пенсионеров и откровенно навязывали им покупку газоанализаторов и электровыключателей. За один прибор визитеры требовали по 25 тысяч рублей, при том, что цена такого оборудования не превышала три тысячи рублей.

По оценкам полиции, молодые люди выманили у петербургских пенсионеров не меньше полумиллиона рублей.

Так, один из задержанных оборудовал в квартире офис, где проводил обучение новых сотрудников по методу тренингов. Ну а чтобы неофитам было легче понять принцип работы компании, молодые люди даже записали рэп про свою деятельность.

Фото: iStock
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О том, что компании, занимающиеся обманом пенсионеров активно проводят тренинги и используют маркетинговую систему "5 шагов и 8 ступеней" "Российская газета" писала несколько лет назад. Суть этой маркетинговой системы в поэтапном уговаривании клиента на приобретение ненужного ему товара.

В таких конторах часто звучит слово "джус", а самих продавцов называют джусменами или пичменами. Продавцов во время тренингов инструкторы учат ассоциировать себя с носорогами и не обращать внимания на "негатив", к нему относятся отказы от покупки или попытки людей вернуть свои деньги. Примечательно, что в этой системе нет места моральной рефлексии, проще говоря, лжекоммунальщикам, как правило, не стыдно, что они забирают у пенсионеров последние деньги.

Сейчас в маркетинговые схемы продавцов сомнительных товаров активно вмешается петербургская полиция.

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