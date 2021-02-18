Глава комитета по делам межнациональных отношений РК подал в отставку

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Альберт Кангиев подал в отставку. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей страницу в Facebook.

Руководитель региона отметил, что Кангиев продолжит работу а органах власти. Освободившийся пост, по словам Аксенова, займет ныне первый замглавы администрации Первомайского района Айдер Типпа.

Альберт Кангиев занимал пост руководителя крымского Госкомнаца с ноября 2019 года. В его послужном списке руководство минпромполитики Крыма в 2005-2006 годах и должность городского головы Белогорска в 2010-2014 годах.

Уроженец Булунгурского района Самаркандской области Узбекистана, 50-летний Типпа в 1991 году окончил Крымский ордена "Знак Почета" сельскохозяйственный институт имени М. И. Калинина по специальности "Агрономия", в 2004 году - Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины (квалификация - магистр государственного управления).

В 2001-2010 годах работал заместителем председателя Первомайской райгосадминистрации Крыма, в 2010-2014 годах - замдиректора аграрного предприятия "ПАО "Кирова". С 2014 по 2016 год занимал пост заместителя главы администрации, а с октября 2016-го - первого замглавы Первомайского района.