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Рубрика: Власть

Глава комитета по делам межнациональных отношений РК подал в отставку

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Айдер Типпа. Фото: Пресс-служба администрации Первомайского района Айдер Типпа. Фото: Пресс-служба администрации Первомайского района
Айдер Типпа. Фото: Пресс-служба администрации Первомайского района

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Альберт Кангиев подал в отставку. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей страницу в Facebook.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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Руководитель региона отметил, что Кангиев продолжит работу а органах власти. Освободившийся пост, по словам Аксенова, займет ныне первый замглавы администрации Первомайского района Айдер Типпа.

Альберт Кангиев занимал пост руководителя крымского Госкомнаца с ноября 2019 года. В его послужном списке руководство минпромполитики Крыма в 2005-2006 годах и должность городского головы Белогорска в 2010-2014 годах.

Уроженец Булунгурского района Самаркандской области Узбекистана, 50-летний Типпа в 1991 году окончил Крымский ордена "Знак Почета" сельскохозяйственный институт имени М. И. Калинина по специальности "Агрономия", в 2004 году - Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины (квалификация - магистр государственного управления).

В 2001-2010 годах работал заместителем председателя Первомайской райгосадминистрации Крыма, в 2010-2014 годах - замдиректора аграрного предприятия "ПАО "Кирова". С 2014 по 2016 год занимал пост заместителя главы администрации, а с октября 2016-го - первого замглавы Первомайского района.

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