Рейс из Челябинска из-за снегопада экстренно сел в Краснодаре

Самолет, направлявшийся из аэропорта Челябинска в Сочи, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сложных метеоусловий. Самолет Boeing 737-8AL перенаправили в Краснодар.

- Была плохая видимость, связанная со снегопадом, так что буквально час самолет находился в Краснодаре, сейчас со всеми пассажирами уже прилетел в Сочи, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Самолет немного покружил над курортным городом и отправился в столицу Кубани. В Краснодаре он приземлился около 8 часов утра, а в 9.30 уже вернулся в точку назначения.

Сейчас аэропорт Сочи полностью работает в штатном режиме. Обратный рейс в Челябинск тот же борт выполнит сегодня вечером по расписанию.