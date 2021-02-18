В Ростове на 23 февраля дадут 30 артиллерийских залпов

В Ростовской области состоялась тренировка сводных расчетов салютных дивизионов Южного военного округа. Артиллеристы отработали порядок действий при выполнении залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и самоходных пусковых установок 2А85.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, праздничный салют состоится 23 февраля. Гаубицы и фейерверочные комплексы разместятся на левом берегу Дона.

"Военнослужащие проведут праздничный салют из 30 залпов с темпом стрельбы в 30 секунд", - сообщили в военном ведомстве.

Праздничные салюты также будут проведены в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе.