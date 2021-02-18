В Челябинской области сняли часть ограничений по COVID-19

В Челябинской области снят ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

- С сегодняшнего дня отменяется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, - сообщили в пресс-службе правительства. - На спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях разрешенное количество присутствующих увеличивается с 60 до 75 процентов. Обязательное условие для организаторов - соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Между тем для пожилых людей категории "65+" режим самоизоляции продлен с 22 февраля по 7 марта, отметили в правительстве.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 238 случаев коронавируса. Выписались из больниц 334 человека. Всего на Южном Урале с начала пандемии заболели почти 50 тысяч человек: 42,17 тысячи выздоровели, 1937 человек умерли.