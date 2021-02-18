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18.02.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

В Магнитогорске пьяный мужчина открыл стрельбу по подросткам в трамвае

Текст: Юлия Мякишева

В Магнитогорске нетрезвый пассажир трамвая угрожал подросткам и выстрелил по ним несколько раз из пневматического пистолета.

Инцидент произошел накануне после десяти часов вечера. Об этом сообщил анонимный пользователь, который представился родителем одного из подростков в городском сообществе "ВКонтакте".

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По его словам, парни 16 и 17 лет зашли в трамвай. Один из них сел напротив пьяного мужчины, а второй в это время оплачивал проезд и был в наушниках. После оплаты юноша пошел в другой конец вагона, а мужчина встал и пошел за ним, требуя выключить музыку, после чего стал угрожать пневматическим пистолетом. Первый подросток подошел к мужчине и попросил его успокоиться. В конфликт вмешалась кондуктор, которая увела буянившего. Подростки вышли из автобуса, но дебошир успел выстрелить по ним несколько раз.

В областном главке МВД "РГ" подтвердили, что заявление о таком случае поступило в полицию.

- Данный факт зарегистрировано, проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, - сказали в пресс-службе.

Жизни и здоровью подростков ничего не угрожает. Людей, которые стали очевидцами произошедшего просят сообщить информацию в полицию по телефону 02.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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